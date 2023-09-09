Прибывший на выборы в ДНР эксперт из США высоко оценил темпы восстановления Мариуполя

Стивен Гил отметил, что город быстро отстраивают

МАУРИПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Восстановление Мариуполя идет колоссальными темпами. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил юрист, специалист в сфере международных отношений из США Стивен Гил, прибывший в Мариуполь в качестве эксперта на выборы в Донецкую Народную Республику (ДНР).

"Было очень жаль смотреть на город, печально осознавать, что люди потеряли своих родных, деньги. Сколько лет еще уйдет на восстановление, непонятно. Но я видел воочию, что восстановление идет просто колоссальными темпами: все так быстро отстраивается", - сказал Гил.

Он добавил, что уже посетил несколько избирательных участков Мариуполя, и отметил высокий уровень организации выборов. По словам эксперта из США, нарушений порядка голосования не зафиксировано.

В Мариуполь прибыли 10 иностранных экспертов из семи стран: Индонезии, Ирана, Камеруна, Португалии, Сербии, США и Франции.