Пашинян выразил готовность провести переговоры с Алиевым для деэскалации на границе

Как сообщили в Ереване, об этом премьер-министр Армении сообщил по телефону президенту Франции Эмманюэлю Макрону

ЕРЕВАН, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону сообщил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что готов провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для деэскалации ситуации на границе. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

"Премьер-министр Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности", - говорится в сообщении.

Как в нем указывается, Пашинян и Макрон обсудили вопросы, связанные с "углублением гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора, концентрацией азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, а также тенденциями роста напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе".

Пашинян подтвердил свою приверженность соглашениям от 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе и подходу к решению всех вопросов исключительно дипломатическими методами в конструктивной атмосфере.