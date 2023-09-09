Президент ЮАР приветствовал вступление Африканского союза в G20

Как заявил Сирил Рамапоса, Африка воодушевлена этим шагом

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Африка рада вступлению стран Африканского союза (АС) в ряды Группы двадцати (G20). Об этом заявил на открывшемся в Нью-Дели саммите "двадцатки" президент ЮАР Сирил Рамапоса.

"Мы очень рады тому, что Группа двадцати приняла Африканский союз в качестве своего члена", - подчеркнул Рамапоса, добивав, что Африка воодушевлена этим шагом.

Председатель саммита G20 индийский премьер-министр Нарендра Моди направил в июне письмо всем лидерам "двадцатки" с предложением о приеме АС в ряды G20. Все они поддержали его инициативу.

Саммит "двадцатки" продлится в Нью-Дели до 10 сентября. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.

Африканский союз, который объединяет все страны континента, насчитывает 55 членов. Он был основан летом 2002 года как правопреемник Организации африканского единства. Штаб-квартира АС находится в Аддис-Абебе. Место председателя АС на основе ежегодной ротации занимают главы государств и правительств континента. В текущем году председателем АС является президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани.