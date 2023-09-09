9 сентября, 08:28
Cаммит G20

Reuters: итоговое заявление G20 может содержать разные точки зрения по Украине

По данным агентства, в едином пункте документа могут изложить согласие и несогласие с определенными формулировками

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Итоговое заявление стран Группы двадцати (G20) может содержать различные точки зрения на конфликт на Украине, поскольку прийти к единой формулировке все еще затруднительно. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По словам одного из собеседников агентства, в документ могут быть включены несколько параграфов, отражающих позиции разных стран. Согласие и несогласие с определенными формулировками также могут быть изложены в едином пункте заявления.

Другой источник отметил, что западные страны согласовали между собой пункт об Украине и направили для ознакомления российской стороне, которая может выразить свое несогласие с ним.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщило, что страны G20 выработали компромиссные формулировки по украинскому конфликту. 

Теги:
УкраинаСаммит G20
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