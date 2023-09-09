Рамапоса: для решения стоящих перед миром проблем необходимо укрепить солидарность

Как отметил президент ЮАР, страны Африки оказались в ситуации, когда они вынуждены решать задачи по защите климата планеты в условиях бедности населения, неравенства и безработицы

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Проблемы, стоящие сейчас перед человечеством, включая те, что возникают в результате изменения климата планеты, можно решить только при повышении уровня солидарности мирового сообщества. Об этом заявил, выступая на открывшемся в Нью-Дели саммите G20, президент ЮАР Сирил Рамапоса.

"Изменение климата, деградация окружающей среды, неустойчивое потребление и производство, а также нехватка ресурсов - это проблемы, которые можно решить только коллективно и при большой солидарности, - подчеркнул он на заседании саммита "Одна Земля". - ЮАР призывает к усилению и расширению Глобального партнерства в целях устойчивого развития. Это должно быть подкреплено конкретной политикой и действиями, изложенными в Аддис-Абебской программе действий по финансированию развития".

Рамапоса отметил, что страны Африки оказались в ситуации, когда они вынуждены решать задачи по защите климата планеты в условиях бедности населения, неравенства и безработицы. "Доступ к адекватным и предсказуемым финансовым ресурсам из различных государственных и частных источников имеет решающее значение, если мы хотим достичь целей устойчивого развития, - указал он. - Нашим партнерам следует как выполнить свои существующие обязательства, так и расширить официальную помощь в целях развития. Люди видят, что миллиарды долларов тратятся на оружие и войны вместо решения проблем развития. В частности, партнерам по развитию необходимо выполнить свои обязательства по наращиванию потенциала и развитию инфраструктуры в странах с низким и средним уровнем дохода".

Президент ЮАР подчеркнул, что ни одна страна не застрахована от последствий изменения климата. "Поэтому крайне важно, чтобы мы коллективно, решительно и срочно отреагировали на этот экзистенциальный кризис, - заявил он. - Жизненно важно, чтобы промышленно развитые страны, обладающие средствами и несущие наибольшую ответственность за изменение климата, поддерживали устойчивое развитие в странах с низким и средним уровнем дохода".