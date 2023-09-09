9 сентября, 09:33
Cаммит G20

Bloomberg: заявление G20 может включать пункт об усилиях по достижению мира на Украине

По информации агентства, по итогам саммита не будут содержаться формулировки, касающиеся санкций и осуждения конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20) договорились включить в совместный документ положение о поддержке усилий по достижению "справедливого и прочного мира" на Украине, что станет компромиссным вариантом для всех сторон. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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По его данным, в документе по итогам саммита не будут содержаться формулировки, касающиеся санкций и осуждения конфликта. В новом проекте будут содержаться положения об усилиях, направленных на достижение "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине". Как отмечает агентство, компромисс по формулировкам по Украине позволит заявить всем о "дипломатической победе" на саммите.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники информировало, что дипломаты G20 выработали компромиссные формулировки по конфликту на Украине в совместном заявлении, которое должно быть принято по итогам саммита "двадцатки". 

Теги:
УкраинаИндияСаммит G20
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