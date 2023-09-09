Лидер Южной Кореи обещал выделить $300 млн фонду по борьбе с климатическими изменениями

Юн Сок Ёль отметил, что республика намерена помочь развивающимся странам сократить выбросы парниковых газов

СЕУЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе сессии саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели заявил о планах выделить $300 млн Зеленому климатическому фонду (Green Climate Fund). Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Мы планируем дополнительно передать $300 млн Зеленому климатическому фонду, чтобы помочь развивающимся странам адаптироваться к изменению климата и сократить выбросы парниковых газов", - сказал Юн Сок Ёль. Южная Корея жертвовала деньги в этот фонд дважды: $100 млн в 2013 году и $200 млн за период с 2020 по 2023 год.

Южнокорейский лидер выступал на сессии саммита G20, посвященной проблемам изменения климата и окружающей среды. Штаб-квартира Green Climate Fund расположена в городе Инчхон в Южной Корее. Как говорится на сайте организации, она является крупнейшим фондом по борьбе с изменением климата в мире и помогает развивающимся странам в этой сфере.