Румынский и украинский военачальники обсудили инцидент с обломками БПЛА

Даниел Петреску передал Валерию Залужному, что распорядился принять дополнительные меры по укреплению возможностей мониторинга и защиты воздушного пространства на границах своей республики

БУХАРЕСТ, 9 сентября. /ТАСС/. Начальник Штаба обороны (Генштаба) Румынии, генерал Даниел Петреску информировал главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в ходе телефонного разговора об укреплении мер безопасности в приграничном воздушном пространстве страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.

"Начальник Штаба обороны передал украинскому коллеге, что распорядился принять дополнительные меры по укреплению возможностей мониторинга и защиты воздушного пространства на границах Румынии", - указывается в сообщении. "Также два военных представителя обсудили инцидент, связанный с элементами беспилотника, попавшими на территорию Румынии", - отмечает военное ведомство.

Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр 6 сентября подтвердил, что в уезде Тулча "были найдены обломки, которые могут быть обломками беспилотника". В свою очередь официальный представитель Минобороны Румынии Константин Спыну заявил агентству Agerpres, что власти выясняют происхождение обломков БПЛА. Он также подчеркнул, что нельзя устанавливать причинную связь между этими обломками и предшествовавшими атаками на украинские цели на границе с Румынией.

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что потребовал провести "срочное и профессиональное" расследование в связи с происхождением беспилотника, обломки которого были найдены на территории страны.