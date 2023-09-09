Politico: G20 в итоговом заявлении призовет к уважению "территориальной целостности"

По данным газеты, такая формулировка с наибольшей вероятностью появится в документе, который может быть обнародован 10 сентября

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Итоговое заявление стран Группы двадцати (G20) может содержать призыв к соблюдению "территориальной целостности и суверенитета" всех стран, такая формулировка удовлетворит требования и РФ, и Запада. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По словам двух чиновников, знакомых с ходом обсуждений, такая формулировка с наибольшей вероятностью появится в документе, который, как ожидается, будет обнародован 10 сентября.

Газета сообщает, что пункт, касающийся украинского конфликта, будет содержать призыв ко всем странам "воздержаться от действий, направленных против территориальной целостности, суверенитета и политической независимости любого государства". Как отмечает издание, данная формулировка позволит обратить внимание на претензии Москвы по поводу атак украинских военных на территорию РФ.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники информировало, что дипломаты G20 выработали компромиссные формулировки по конфликту на Украине в совместном заявлении, которое должно быть принято по итогам саммита "двадцатки".

Саммит G20 в Нью-Дели проходит 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран Группы двадцати, а также еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.