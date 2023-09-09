Обозреватель и радиоведущий из США обнародует информацию об обстрелах Донбасса

Стивен Гил признался, что опасался ехать в ДНР, а по приезде восхитился мужеством местного населения

МАУРИПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Международный эксперт, специалист в сфере международных отношений, политический обозреватель и радиоведущий из США Стивен Гил по возвращению из Донецкой Народной Республики (ДНР) намерен рассказать правду об обстрелах Донбасса и их последствиях. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Я занимаюсь ТВ и радио не только в США. У меня есть канал в Лондоне, Москве, Дубае. Я все-таки рад, что я попал сюда. Теперь я могу на них вещать с точки зрения человека, который здесь побывал и пережил. Я приложу все усилия, чтобы правда восторжествовала", - сказал Гил.

Эксперт уточнил, что речь идет об обстрелах региона и их последствиях для его жителей. Он признался, что опасался ехать в ДНР, а по приезде восхитился мужеством местного населения. "Если люди приходят сюда [на избирательные участки] под обстрелами, чтобы проголосовать, выразить свое демократическое право, то мы здесь, это самое малое, что мы можем сделать, приехать, понаблюдать, поддержать", - добавил Стивен Гил.

Он отметил, что новостная повестка американских СМИ отличается от того, что он увидел в Мариуполе.