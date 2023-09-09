Эксперт из Исландии выразил сожаление о закрытии посольства России в Рейкьявике

Конрад Магнуссон выразил надежду, что дипмиссию снова откроют

ГЕНИЧЕСК, 9 сентября. /ТАСС/. Эксперт из Исландии, общественный деятель и предприниматель Конрад Магнуссон, принимающий участие в наблюдении за ходом голосования в Херсонской области, где выбирают региональный парламент и муниципальные собрания, выразил сожаление о закрытии посольства РФ в Рейкьявике. Он признался, что надеется на восстановление работы российского представительства в Исландии.

"Иногда очень трудно, нелегко говорить о том, что ты стыдишься действий своего правительства. Я сейчас говорю о действиях относительно российского посольства в Исландии, о его закрытии. Думаю, что для очень многих людей в Исландии это стало большим шоком. Хочу сказать, что мне за это стыдно, - сказал Магнуссон в ходе включения из Геническа в ходе брифинга в ЦИК РФ. - Мы надеемся, что посольство России в Исландии будет снова открыто".

9 июня министр иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун Гюльфадоттир приняла решение приостановить с 1 августа деятельность посольства республики в Москве, а также потребовала от РФ "сократить масштабы деятельности в Рейкьявике" и понизить статус диппредставительства. Одновременно в исландском МИД отметили, что решение приостановить деятельность посольства в Москве "не означает разрыва дипломатических отношений" с Россией.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.