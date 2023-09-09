9 сентября, 13:04
Cаммит G20

Bloomberg: Китай возражает против проведения саммита G20 в 2026 году в США

По информации агентства, эти заявления носят в основном "символический характер"

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Китая возражают против проведения саммита Группы двадцати (G20) в 2026 году в США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По его данным, Китай, чьи заявления поддержала Россия, выдвинул возражения против проведения саммита "двадцатки" в Соединенных Штатах в 2026 году. При этом, как уточняет Bloomberg, эти заявления носят в основном "символический характер", маловероятно, что решение о месте проведения саммита в 2026 году будет отменено.

В следующем году саммит G20 пройдет в Бразилии.

Ранее телеканал CNN информировал, что отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Нью-Дели сигнализирует о разочаровании Пекина глобальными управленческими структурами, в которых доминируют США. Причиной неявки китайского лидера на саммит G20 может считаться переориентация Пекина на другие структуры, которые больше отвечают представлениям Си Цзиньпина о глобальном управлении, такие как БРИКС, считает CNN. 

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