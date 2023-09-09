DPA: проект заявления G20 содержит пассаж о недопустимости применения атомного оружия

По информации агентства, переговоры по формулировкам касательно конфликта на Украине и содержанию коммюнике были очень сложными

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Проект итогового заявления G20 может содержать пассаж о недопустимости применения атомного оружия или соответствующих угроз. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

"Применение или угрозы применения атомного оружия недопустимы", - приводит оно выдержки из проекта, который, по информации агентства, предложили Индия, ЮАР, Бразилия и Индонезия.

DPA, как и часть других западных СМИ, сообщило, что текст будет содержать компромиссные формулировки касательно конфликта на Украине и учитывать позицию как России, так и Запада. По данным источников агентства, Москва добилась того, что в коммюнике не будет пункта об открытом осуждении ее действий на Украине. Текст будет содержать лишь отсылку к соответствующим резолюциям ООН. Западу же удалось достигнуть упоминания необходимости соблюдать территориальную целостность или политическую независимость других государств.

По информации DPA, переговоры по формулировкам и содержанию коммюнике были очень сложными: альянсу западных стран противостояли Россия и Китай.