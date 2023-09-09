Украина получила от Японии свыше $2 млрд микрофинансовой помощи

Премьер-министр республики Денис Шмыгаль заявил, что Токио передаст Киеву 24 крана для гуманитарного разминирования

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Киев к настоящему времени получил от Японии более $2 млрд микрофинансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Уже получили от Японии $2,1 млрд макрофинансовой помощи и продолжаем сотрудничество", - написал он в Telegram-канале по итогам встречи с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси, который прибыл в Киев с первым визитом с начала специальной военной операции в феврале 2022 года, а также представителями некоторых японских компаний.

По словам Шмыгаля, на встрече обсуждали также вопросы поддержки бизнеса и восстановления жилья. "Япония передаст Украине 24 крана для гуманитарного разминирования", - добавил глава правительства Украины.

По данным на начало августа, правительство Японии предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на общую сумму $7,6 млрд.