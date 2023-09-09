9 сентября, 13:25
Cаммит G20

Премьер Госсовета КНР предложил членам G20 сообща сохранить глобальные цепочки поставок

Ли Цян подчеркнул, что страны "двадцатки" должны быть партнерами, содействующими восстановлению мировой экономики

ПЕКИН, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Цян на саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели предложил участникам объединения совместными усилиями сохранить глобальные цепочки поставок. Об этом сообщило агентство Xinhua.

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По его сведениям, глава китайского правительства выступил за "стабильность и слаженность промышленных цепочек". Он подчеркнул, что страны G20 "должны быть партнерами, содействующими восстановлению мировой экономики, открытому сотрудничеству и всеобщему устойчивому развитию".

"Члены G20 должны действовать в соответствии с первоначальными установками, стремясь к единству и сотрудничеству", - заявил Ли Цян. Как он уточнил, участникам объединения следует сообща нести ответственность за поддержание мира и стабильности на планете.

Премьер Госсовета добавил, что членам G20 необходимо стремиться к солидарности, сотрудничеству и инклюзивности, избегать разобщенности, конфронтации и отчуждения.

Саммит "двадцатки" в Нью-Дели открылся в субботу и продлится до 10 сентября. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров. 

Теги:
ИндияКитайСаммит G20
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