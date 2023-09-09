В ЮАР выразили надежду, что G20 выразит поддержку мирному урегулированию на Украине

Официальный представитель президента республики Винсент Магвенья назвал среди других ожиданий фиксацию более четких обязательств развитых стран по борьбе с изменением климата

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика ожидает, что на саммите "Большой двадцатки" будет выражена абсолютная поддержка мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"Мы ожидаем, что этот саммит выразит абсолютную поддержку многочисленным процессам, направленным на окончание российско-украинского конфликта", - заявил он в беседе с журналистами на полях саммита.

Среди других ожиданий он назвал фиксацию более четких обязательств развитых стран по борьбе с изменением климата и более активное вовлечение стран глобального Юга в мировые процессы.