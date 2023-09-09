9 сентября, 12:20

В ЮАР выразили надежду, что G20 выразит поддержку мирному урегулированию на Украине

Официальный представитель президента республики Винсент Магвенья назвал среди других ожиданий фиксацию более четких обязательств развитых стран по борьбе с изменением климата

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика ожидает, что на саммите "Большой двадцатки" будет выражена абсолютная поддержка мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

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"Мы ожидаем, что этот саммит выразит абсолютную поддержку многочисленным процессам, направленным на окончание российско-украинского конфликта", - заявил он в беседе с журналистами на полях саммита.

Среди других ожиданий он назвал фиксацию более четких обязательств развитых стран по борьбе с изменением климата и более активное вовлечение стран глобального Юга в мировые процессы. 

Теги:
ЮАРУкраинаСаммит G20Военная операция на Украине
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