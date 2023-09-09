G20 в итоговой декларации признала различие взглядов и оценок ситуации на Украине

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Лидеры Группы двадцати (G20) признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине среди членов сообщества. Об этом говорится в итоговой декларации проходящей в Индии встречи.

"Мы обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны на Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и [экономического] роста, что усложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых стран, которые все еще восстанавливаются после пандемии COVID-19 и экономического кризиса, который подорвал прогресс в достижении целей устойчивого развития. Были разные точки зрения и оценки ситуации", - говорится в 34-страничном документе.

Принципы международного права

Лидеры G20 призвали все государства соблюдать принципы международного права, в том числе относительно суверенитета и территориальной целостности, а также отметили важность мирного разрешения конфликтов и диалога.

"Мы призываем все страны придерживаться принципов международного права, включая территориальную целостность и суверенитет, международного гуманитарного права и многосторонней системы, которая обеспечивает мир и стабильность", - говорится в документе.

"Мирное разрешение конфликтов и усилия по урегулированию кризисов, а также дипломатия и диалог имеют решающее значение", - отмечается в документе.

Группа двадцати выступает против применения ядерного оружия или соответствующих угроз.

Лидеры G20 в декларации саммита отметили решающее значение "мирного разрешения конфликтов и диалога".

Лидеры G20 призвали все государства соблюдать принципы международного права, включая "территориальную целостность и суверенитет".

Саммит G20 не является платформой для решения геополитических проблем.

Лидеры G20 в декларации саммита заявили, что развивающиеся страны должны быть лучше представлены в международных финансовых и экономических институтах.

Лидеры G20 выразили готовность способствовать обмену опытом по восстановлению инфраструктуры после стихийных бедствий.

Страны G20 обязались к 2030 году восстановить 30% всех разрушенных экосистем.