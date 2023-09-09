СМИ сообщили о проверке в Киеве и области для поиска дезертиров и незаконного оружия

По данным издания "Страна", проверять будут как военных, так и гражданских

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Украинские силовики в течение недели проведут в Киеве и Киевской области массовые проверки граждан и транспортных средств, эти мероприятия будут направлены на выявление дезертиров и незарегистрированного оружия. Об этом со ссылкой на источник в МВД сообщило украинское издание "Страна".

Отмечается, что проверка будет проходить до 16 сентября, ее исполнят военная служба правопорядка совместно с МВД Украины. "Будут перекрывать целые районы. Проверять будут как военных, так и гражданских. Цель таких мероприятий: выявление дезертиров и незарегистрированного оружия или боеприпасов. <...> Также проверки будут проводить по месту жительства, но в этом случаи проверяющие понимают, что будут действовать с определенными нарушениями, поэтому зайдут куда пустят", - приводит издание слова источника.

Источник "Страны" также утверждает, что подобные проверки затем организуют и в других частях Украины.

Это не первый случай, когда правоохранительные органы и спецслужбы Украины проводят в регионах страны усиленные проверки. Так, в мае на территории Броварского района Киевской области уже проходили "усиленные фильтрационные мероприятия" по проверке граждан и транспортных средств на блокпостах, в январе в Харькове два раза проводили операции по "поиску диверсантов". В августе прошлого года власти Николаева ввели комендантский час, который длился порядка двух суток, для "выявления коллаборантов". Был организован поквартирный обход жителей, у которых проверялись документы и телефоны. Позднее власти сообщили о задержании порядка 400 человек, нелояльных украинским властям.

24 февраля 2022 года на Украине была объявлена и постоянно продлевается всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами не выходят из дома, чтобы не попасть в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства президент Украины показательно уволил всех областных военкомов.