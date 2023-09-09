Пашинян и Раиси обсудили скопление ВС Азербайджана вокруг Карабаха

Премьер-министр Армении отметил важность решения всех вопросов исключительно дипломатическими методами и в конструктивной атмосфере

ЕРЕВАН, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Эбрахим Раиси по телефону обсудили региональную ситуацию и скопление азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

"Обсуждались вопросы, связанные с ситуацией в регионе. В частности, говорилось об углублении гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора, скоплении азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, тенденций роста напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе", - говорится в сообщении.

В нем указывается, что Пашинян отметил важность решения всех вопросов исключительно дипломатическими методами и в конструктивной атмосфере.