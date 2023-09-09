В Южной Осетии заявили, что дипотношения с РФ вернули народу надежды на безопасную жизнь

Министр иностранных дел республики Ахсар Джиоев подчеркнул, что за прошедшие годы скоординированная деятельность внешнеполитических ведомств двух стран принесла положительные результаты

ЦХИНВАЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Установление дипломатических отношений между Южной Осетией и Россией положило начало официальным контактам между двумя государствами и вернуло народу республики веру в справедливость и надежду на безопасную жизнь. Об этом говорится в поздравительном послании главы МИД Южной Осетии Ахсара Джиоева министру иностранных дел России Сергею Лаврову по случаю 15-летия со дня установления дипломатических отношений между странами.

9 сентября 2008 года вслед за признанием независимости Южной Осетии Российской Федерацией состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между странами.

"Дата 9 сентября 2008 года стоит в ряду самых знаменательных событий в многовековой истории югоосетино-российских взаимоотношений. Обмен нотами об установлении дипломатических отношений между нашими странами, последовавший за историческим решением руководства Российской Федерации о признании независимости Республики Южная Осетия, положил начало официальным контактам между двумя государствами на основе международного права и вернул югоосетинскому народу веру в справедливость, надежду на мир и безопасную жизнь", - говорится в поздравлении Джиоева, которое привела его пресс-служба.

Министр подчеркнул, что за прошедшие годы скоординированная деятельность внешнеполитических ведомств двух стран принесла весьма положительные результаты, о которых свидетельствует солидная договорно-правовая база, подчеркивающая особый союзнический характер двусторонних отношений и единство подходов по вопросам международной и региональной повестки дня. "В Южной Осетии искренне признательны Российской Федерации за всемерную помощь нашей стране, продвижению ее позиций на международной арене, поддержанию мира и стабильности на Кавказе. Неоценим ваш личный вклад в процесс укрепления двусторонних межгосударственных отношений, поддержку деятельности МИД Южной Осетии на всех уровнях международного общения", - отметил Джиоев.

Он выразил уверенность, что сложившиеся конструктивные отношения между внешнеполитическими ведомствами двух стран будут и впредь способствовать расширению и углублению югоосетино-российского стратегического партнерства и интенсификации интеграционных процессов.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. 9 сентября Российская Федерация установила дипломатические отношения с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой.