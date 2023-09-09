9 сентября, 11:33,
обновлено 9 сентября, 12:01

В Индии заявили, что многие дискуссии на саммите G20 посвятили конфликту на Украине

Глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар отметил, что значительное время отвели геополитическим вопросам

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Значительная часть подготовки декларации саммита "Большой двадцатки" была посвящена геополитическим вопросам, прежде всего украинскому конфликту. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

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"Как сложно было достичь консенсуса по украинскому вопросу <...> Мы подчеркнули, что в декларации 83 пункта затронуто очень много тем. Но очевидно, что на фоне продолжающегося конфликта и резких позиций в его отношении значительное время, особенно в последние несколько дней, было отведено геополитическим вопросам, которые главным образом концентировались вокруг Украины", - заявил он на брифинге на полях саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели. 

Теги:
ИндияСаммит G20Джайшанкар, СубраманьямВоенная операция на Украине
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