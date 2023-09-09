В Индии заявили, что многие дискуссии на саммите G20 посвятили конфликту на Украине

Глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар отметил, что значительное время отвели геополитическим вопросам

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Значительная часть подготовки декларации саммита "Большой двадцатки" была посвящена геополитическим вопросам, прежде всего украинскому конфликту. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

"Как сложно было достичь консенсуса по украинскому вопросу <...> Мы подчеркнули, что в декларации 83 пункта затронуто очень много тем. Но очевидно, что на фоне продолжающегося конфликта и резких позиций в его отношении значительное время, особенно в последние несколько дней, было отведено геополитическим вопросам, которые главным образом концентировались вокруг Украины", - заявил он на брифинге на полях саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели.