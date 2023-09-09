Эксперт из Индии высоко оценила организацию и проведение выборов в новых регионах РФ

Они проходят прозрачно и без принуждения, отметила президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Выборы в новых регионах России проходят прозрачно и без принуждения, иностранные эксперты ждут таких же справедливых подведения итогов голосования. Об этом сообщила ТАСС эксперт из Индии, президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

"Мы, представители разных стран и континентов, беспристрастно наблюдаем, как именно люди участвуют в выборах: в принудительном порядке ли это происходит, как вещают западные СМИ. Мы обнаружили, что люди воодушевленно приходят на избирательный участок.<...> Мы готовы к справедливому и прозрачному итоговому результату", - сказала Ананд.

По ее словам, люди приходят на участки с раннего утра. На каждом из них создана располагающая атмосфера, а для самих жителей выборы стали особым событием. "Мы начали с раннего утра и видели, как приходят первые посетители. Каждый избирательный участок украшен шарами российского триколора. Все это создавало приятную располагающую атмосферу для голосующих, наблюдателей и журналистов. Пожилые люди, женщины приходили в традиционных костюмах и много детей были также красиво наряжены. Это наглядный пример того, что после случившегося украинского кризиса люди верят в Россию и ее процветание, успех и миролюбие", - отметила эксперт.

Ананд также обратила внимание на то, что никто и ничего не создает препятствий для общения иностранных экспертов с избирателями. По ее словам, эксперты имеют доступ к информации о том, что происходит на участке. "У нас есть все необходимое для наблюдения. Например, средства для связи и коммуникации, компьютерные устройства и услуги переводчиков. Благодаря всему этому мы можем узнать, сколько людей участвуют в выборах, пообщаться с избирателями и организаторами выборов", - пояснила Ананд.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.