Лидеры G20 призвали обеспечить равный доступ к медицинской помощи и вакцинам во всем мире

Об этом говорится в итоговой декларации проходящей в Индии встречи

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Лидеры Группы двадцати (G20) призвали обеспечить равный доступ к вакцинам, квалифицированному медицинскому лечению и качественной диагностике во всем мире. Об этом говорится в итоговой декларации проходящей в Индии встречи.

"Мы призываем содействовать обеспечению равного доступа к безопасным, эффективным и доступным вакцинам, к квалифицированному терапевтическому лечению, к качественной диагностике и к другим медицинским мероприятиям по всему миру, особенно в странах с низким и средним уровнем ВВП на душу населения", - говорится в заявлении.