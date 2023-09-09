Вучич заявил, что Запад препятствует полноценному вооружению сербской армии

Президент Сербии ранее сообщал, что Белград заказывал у Москвы РЭБ "Красуха" и "Репеллент", но не может их получить

БЕЛГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Западные страны не позволяют Сербии приобретать оружие и амуницию на Востоке, а также сами отказывают в снабжении. Об этом в ходе торжественной церемонии присвоения офицерских званий молодым военнослужащим заявил президент республики Александар Вучич.

"Важно, чтобы вы знали, мы в любой момент должны быть готовы защитить и сберечь свою страну, свою Родину. Нам нелегко вас вооружать и экипировать, потому что мы хотим купить оружие на Востоке и не можем, потому что нам не позволяют эти с Запада. Когда мы хотим купить оружие и амуницию на Западе - не можем [это сделать], потому что они спрашивают: "А зачем вам это оружие и амуниция?". Их совершенно не волнует, что в регионе каждый день говорят, что они хотят видеть Сербию как можно более слабой, и [для западных стран] не проблема, что все остальные вооружаются, но всегда проблема когда Сербия желает быть лишь сдерживающим фактором", - подчеркнул Вучич в своем обращении к молодым офицерам. Он добавил, что необходимо приложить еще много усилий, чтобы никому даже в голову не пришло нападать на Сербию.

9 сентября на площади перед зданием сербского парламента прошла торжественная церемония присвоения первого офицерского звания 175 курсантам Военной академии и медицинского факультета Военно-медицинской академии. Глава государства также вручил сабли с гравировкой отличившимся молодым офицерам.

Ранее Вучич подчеркивал, что Сербия заказала в РФ системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха" и "Репеллент", но не может их получить. Он также указывал на то, что "сейчас невозможно получить запчасти, ничего или почти ничего невозможно ввезти из России, ничего, что имеет военное назначение, и это не по вине русских".