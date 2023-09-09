9 сентября, 11:48
Cаммит G20

G20 подтвердила приверженность поддержке мигрантов для построения инклюзивного мира

Участники саммита заявили, что выступают за укрепление сотрудничества между странами происхождения, транзита и назначения

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Лидеры Группы двадцати (G20) подтвердили приверженность поддержке мигрантов с целью построения более инклюзивного мира. Об этом говорится в итоговой декларации проходящей в Индии встречи.

"Мы подтверждаем нашу приверженность поддержке мигрантов, включая трудящихся-мигрантов и беженцев, в наших усилиях по построению более инклюзивного мира, в соответствии с национальной политикой, законодательством и обстоятельствами, обеспечивая полное уважение прав человека и их основных свобод независимо от их миграционного статуса. Мы также признаем важность предотвращения нелегальных миграционных потоков и незаконного ввоза мигрантов в рамках комплексного подхода к обеспечению безопасной, упорядоченной и регулярной миграции при одновременном удовлетворении гуманитарных потребностей и устранении коренных причин перемещений. Мы выступаем за укрепление сотрудничества между странами происхождения, транзита и назначения", - говорится в документе. 

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ИндияСаммит G20
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