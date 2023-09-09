Президент Украины и глава МИД Японии договорились о переговорах по гарантиям безопасности

Речь идет о двустороннем соглашении о гарантиях безопасности в развитие декларации G7, сообщил Владимир Зеленский

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси договорились начать работу над двусторонним документом о предоставлении Киеву гарантий безопасности.

"Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие декларации G7", - написал Зеленский в Telegram-канале по итогам встречи с министром в Киеве.

Как ранее сообщал Зеленский, более 20 государств присоединились к декларации G7. Украина уже начала переговоры по заключению двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с Великобританией, Канадой и США.

Группа семи на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Украинские власти надеются, что первые двусторонние договоры с европейскими странами будут заключены до конца текущего года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным.