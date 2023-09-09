Разные мнения по Украине и продовольствие для всех. Главные темы итоговой декларации G20

Лидеры стран G20 выступают за мирное урегулирование конфликтов и обязуются укреплять продовольственную безопасность для всего человечества. Об этом говорится в итоговой декларации проходящего в Индии саммита G20. В документе зафиксирована необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) и констатировано наличие разных мнений по поводу конфликта на Украине.

ТАСС собрал основные положения декларации.

Об украинском конфликте

Отмечено, что "были разные точки зрения и оценки ситуации". При этом в документе перечислены "негативные последствия войны на Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и [экономического] роста".

"Мирное разрешение конфликтов и усилия по урегулированию кризисов, а также дипломатия и диалог имеют решающее значение".

"В соответствии с Уставом ООН все государства должны воздерживаться от угроз и использования силы для достижения территориальных приобретений <...>, применения или угрозы применения ядерного оружия".

О продовольственной безопасности

Страны "двадцатки" обязуются "укреплять глобальную продовольственную безопасность" и обеспечить питание для всех.

Лидеры G20 "высоко ценят" усилия Турции по организации зерновой сделки и призывают к ее "полному, своевременному и эффективному осуществлению для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствия и удобрений из РФ и Украины".

Подчеркивается "важность усиления доступа к удобрениям, их приемлемости по цене, а также эффективному использованию их и сельскохозяйственных ресурсов, включая усиление местных производств".

"Обязуемся содействовать открытой, справедливой, предсказуемой и основанной на правилах торговле сельскохозяйственными товарами, продовольствием и удобрениями, не вводить запретов или ограничений на экспорт, сокращать перекосы рынка".

О реформе ВТО

Подтверждена "необходимость проведения реформы ВТО с целью совершенствования всех ее функций" на основе процесса с участием всех членов организации, сохранятся приверженность проведению дискуссий "с целью создания к 2024 году полностью и хорошо функционирующей системы разрешения споров, доступной для всех членов".

О членстве Африканского союза в G20

"Мы приветствуем Африканский союз в качестве постоянного члена G20 и твердо убеждены в том, что его включение в состав G20 внесет существенный вклад в решение глобальных проблем современности, - говорится в тексте. - Африка играет важную роль в мировой экономике. Мы обязуемся укреплять наши связи с Африканским союзом и оказывать ему поддержку в реализации его устремлений, предусмотренных повесткой дня на период до 2063 года".

О многополярном мире

"На различных площадках говорилось о необходимости вдохнуть новую жизнь в систему многосторонности, чтобы отвечать глобальным вызовам XXI века, сделать глобальное управление более репрезентативным, эффективным, прозрачным и подотчетным. В этой связи необходимо оживить систему многосторонности и сделать ее более инклюзивной, требуются реформы, направленные на осуществление повестки на период до 2030 года".

"Мы продолжим интегрировать развивающиеся страны в мероприятия по линии "двадцатки" и приветствуем инициативы участников G20 в этом отношении".

Необходима "большая представленность и повышение роли развивающихся стран в процессе принятия решений в глобальных международных экономических и финансовых институтах", это поможет повысить уровень доверия к таким структурам, сделает их работу эффективнее.