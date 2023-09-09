Эрдоган заявил о необходимости реформирования СБ ООН из-за "неспособности решения проблем"

Президент Турции считает, что международные организации необходимо сделать демократичными и прозрачными

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за реформу Совета Безопасности ООН, указав на неспособность международных организаций находить решения проблем.

"В то время как в мире растет несправедливость, способность международных организаций находить решения этих проблем, к сожалению, снижается. Именно поэтому мы считаем, что "мир больше, чем 5", и выражаем это при каждом удобном случае", - подчеркнул он на встрече лидеров стран группы МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия), прошедшей на полях саммита Группы двадцати.

По словам турецкого президента, "необходимо сделать международные организации справедливыми, демократичными, прозрачными, подотчетными и эффективными с более широким представительством".

Турецкие власти на протяжении многих лет выступают за реформирование системы ООН. Подобные призывы участились в последнее время из-за ситуации на Украине. В октябре 2021 года президент Турции, выступая в парламенте Анголы в рамках визита в эту страну, заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран", одержавших победу во Второй мировой войне. Говоря о неравенстве, сохраняющемся в глобальной системе, он подчеркнул, что "мир - больше пяти", имея в виду пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН, вошедших в его состав на правах победителей войны.