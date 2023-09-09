Лидеры G20 призвали к международному сотрудничеству в борьбе с наркотиками

Согласно декларации, страны сделали акцент на необходимости улучшить доступ к медицинской помощи для людей с ментальными особенностями

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Лидеры Группы двадцати (G20) призвали к тесному международному сотрудничеству в вопросе борьбы с наркотиками. Об этом говорится в итоговой декларации проходящей в Индии встречи.

"Говоря об аспекте мировой проблемы наркотиков, тесно связанной со сферой здравоохранения, мы призываем к тесному международному сотрудничеству в борьбе с наркотическими веществами, в том числе посредством обмена информацией и наращивания потенциала для воспрепятствования производству и распространению нелегальных наркотиков, включая синтетические и химические запрещенные вещества", - говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры G20 в разделе, посвященном проблемам в сфере здравоохранения, сделали акцент на необходимости улучшить доступ к медицинской помощи для людей с ментальными особенностями. "Призываем продвигать и улучшать доступ к услугам в области психического здоровья и психосоциальной поддержки на инклюзивной основе", - говорится в заявлении.