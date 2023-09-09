9 сентября, 14:02

Байден считает, что отсутствие Си Цзиньпина не повлияло на саммит G20 в Индии

Американский президент при этом отметил, что было бы хорошо, если бы председатель КНР был на мероприятии

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите стран Группы двадцати (G20) в Нью-Дели не повлияло на встречу, она проходит хорошо. Такое мнение высказал президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Нью-Дели.

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Его спросили, повлияло ли отсутствие китайского лидера на ход саммита. "Было бы хорошо, если бы он был здесь, но нет, саммит проходит хорошо", - ответил Байден.

Ранее Белый дом сообщил, что американский лидер разочарован тем, что председатель КНР не посетит саммит G20, и в связи с этим не сможет провести с ним переговоры. 

Теги:
СШАИндияКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
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