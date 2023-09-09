Лидеры Южной Кореи и США провели короткую встречу на полях саммита G20

Юн Сок Ёль заявил, что использует все возможности для того, чтобы "поговорить о том, какой вклад сотрудничество Республики Корея, Соединенных Штатов и Японии вносит в обеспечение свободы, мира и процветания всей планеты"

СЕУЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Лидеры Республики Корея и США Юн Сок Ёль и Джо Байден провели короткую "дружескую беседу" на полях саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели. Об этом сообщила администрация южнокорейского лидера.

"Я поблагодарил за гостеприимство во время саммита в Кэмп-Дэвиде. Я использую все возможности для того, чтобы поговорить о том, какой вклад сотрудничество Республики Корея, США и Японии вносит в обеспечение свободы, мира и процветания всей планеты", - приводит слова южнокорейского президента его администрация на своем сайте. Два лидера встретились перед началом сессии саммита Группы двадцати.

Байден поблагодарил коллегу и сказал, что встреча в его загородной резиденции была успешной. По его словам, она позволила лидерам трех стран "поговорить откровенно в неформальной обстановке".

Под Вашингтоном 18 августа прошла первая трехсторонняя встреча лидеров США, Японии и Южной Кореи не на полях международных мероприятий. Предыдущая встреча состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме.