Алжир открыл свое воздушное пространство для самолетов, летящих в Марокко и из королевства

Власти также выразили полную готовность предоставить гуманитарную помощь и задействовать все ресурсы для борьбы с последствиями землетрясения

РАБАТ, 9 сентября. /ТАСС/. Алжир решил открыть свое воздушное пространство для самолетов, доставляющих в Марокко гуманитарную помощь и вывозящих пострадавших в результате землетрясения из королевства. Об этом говорится в заявлении канцелярии президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

"Власти Алжира решили открыть свое воздушное пространство для самолетов, на борту которых находится гуманитарная помощь для пострадавших от землетрясения, а также раненые в результате стихийного бедствия, - цитирует документ информационный портал En-Nahar online. - Также власти Алжира выразили полную готовность предоставить гуманитарную помощь [соседней стране] и задействовать все материальные и человеческие ресурсы для борьбы с последствиями землетрясения. Эти меры принимаются в знак солидарности с братским народом Марокко и будут реализованы в случае запроса со стороны Раббата".

22 сентября 2021 года Высший совет безопасности Алжира принял решение закрыть воздушное пространство страны для марокканских военных и гражданских самолетов ввиду продолжающихся "провокаций враждебного характера" со стороны Марокко.

Землетрясение магнитудой 7 произошло в Марокко в пятницу в 23:11 по местному времени (01:11 мск в субботу). Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи, очаг залегал на глубине 8 км. По последним данным, в результате сейсмической активности погибло не менее 1 037 человек, еще 1 204 пострадали.