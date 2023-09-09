Премьер Японии разъяснил лидерам Индии и Нидерландов позицию по сбросу воды с "Фукусимы-1"

В японском МИД отметили, что нидерландский и. о. премьер-министра Марк Рютте "полностью поддержал" Фумио Кисиду в этом вопросе

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на полях саммита G20 в Индии разъяснил позицию Токио по сбросу в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Как сообщил японский МИД, эту тему он затронул в беседах с премьером Индии Нарендрой Моди, а также и. о. премьер-министра Нидерландов Марком Рютте.

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, нидерландский коллега "полностью поддержал" правительство Японии в этом вопросе. В сообщении об итогах двусторонней встречи с Моди позиция индийского премьера не приводится. Ранее эту же тему Кисида обсудил и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который выразил понимание усилий Японии по этому вопросу.

Лидеры затронули и другие темы. Так, Кисида отметил, что хотел бы внести вклад в итоги саммита G20, развив таким образом итоги встречи лидеров G7, которая прошла в мае под председательством Японии. Японский премьер поздравил своего коллегу с успехом индийский миссии "Чандраян-3" на Луне.

Обсудили стороны и другие вопросы, включая двусторонние отношения. В частности, они договорились сотрудничать с целью поддержания и укрепления "свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве права".

Тема конфликта на Украине в пресс-релизе по итогам встречи Кисиды и Моди не упоминается. Она поднималась наряду с ракетно-ядерной программой КНДР и политикой в отношении Китая на встрече японского премьера с его коллегой из Нидерландов. По этим вопросам они договорились продолжить сотрудничество.

24 августа компания-оператор АЭС "Фукусима-1" TEPCO приступила к сбросу в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в незначительных объемах, значительно ниже установленных норм, еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода). Решение Токио вызвало острую критику со стороны некоторых государств, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. МАГАТЭ 8 сентября сообщило, что измерило уровень трития в океане в районе станции, и отметило, что его концентрация не превысила установленную норму.