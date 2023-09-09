Шерпа Индии назвал переговоры по Украине в G20 "тяжелыми и жесткими"

По словам Амитабха Канта, важную роль в них также сыграл премьер-министр страны Нарендра Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Переговоры по компромиссной формулировке общей позиции "Большой двадцатки" по украинскому конфликту были "тяжелыми и жесткими", Индия активно работала с Бразилией, ЮАР и Индонезией для достижения компромисса. Об этом заявил шерпа Индии Амитабх Кант.

"Что касается российско-украинского конфликта, то Индия активно работала с Бразилией, Южной Африкой и Индонезией. Хочу сказать также, что развивающиеся страны сыграли важную роль", - заявил он на брифинге "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели, отвечая на вопрос, кто сыграл ключевую роль в согласовании документа.

Шерпа добавил, что "переговоры были очень жесткими, безжалостными". По его словам, важную роль также сыграл премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Он хотел этого [компромиссного текста декларации], и это нужно было сделать", - заявил Кант.

Ранее аналогичное мнение высказала шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш, заявив журналистам, что саммит G20 в Нью-Дели является одним из самых сложных за всю историю существования "двадцатки".