9 сентября, 13:12

Bild: конфликт на Украине расколол страны G20

Обозреватель газеты Анжелика Хеллеманн считает, что солидарность с Киевом рушится

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Конфликт на Украине расколол страны G20, а саммит в Индии обещает стать самым сложным в карьере канцлера ФРГ Олафа Шольца, уверена обозреватель газеты Bild Анжелика Хеллеманн.

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Она отмечает, что участники встречи договорились по совместному заявлению, которое "в значительной степени не оправдывает ожидания Запада". "Это его [Шольца] до сегодняшнего дня самый сложный саммит", - говорится в ее материале. Хеллеманн напомнила, что год назад на саммите на Бали "западным демократиям удалось изолировать [главу МИД РФ Сергея] Лаврова", а тема Украины была центральной.

"Но сегодня, год спустя, война раскалывает страны G20. Солидарность с Украиной крошится", - констатировала обозреватель Bild. Она указала на то, что председатель КНР Си Цзиньпин принял решение вообще не посещать саммит G20, а принимающая сторона - Индия - "нажимает на тормоз касательно Украины". Премьер-министр Нарендра Моди "не захотел делать войну топ-темой [саммита]", не было в этом году и видеообращения к участникам президента Украины Владимира Зеленского, отмечает она. В то же время такие страны, как ЮАР и Бразилия, настаивают на скорейших мирных переговорах, которые, с точки зрения обозревателя Bild, означали бы для Украины "отказ от части территории страны".

В итоговой декларации проходящего в Индии саммита Группы двадцати говорится о том, что среди членов G20 существует различие взглядов и оценок ситуации на Украине. 

Теги:
УкраинаГерманияСаммит G20Шольц, ОлафВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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