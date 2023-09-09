В Ливане заявили, что палестинское руководство должно остановить бои в Айн-эль-Хильва

Премьер-министр республики Наджиб Микати отметил, что в приоритете должно быть снижение существующей напряженности и установление тесного сотрудничества с силовыми структурами для обеспечения безопасности граждан

БЕЙРУТ, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати провел переговоры по телефону с президентом Палестины Махмудом Аббасом и обсудил ситуацию в лагере беженцев Айн-эль-Хильве, где возобновились с утра ожесточенные перестрелки. Об этом говорится в заявлении правительственной канцелярии, размещенном в соцсети Х (бывшем Twitter).

"Премьер Микати в ходе разговора потребовал от палестинского руководства принятия шагов с целью немедленного прекращения военных действий, - указывается в тексте. - Он назвал приоритетным снижение существующей напряженности и установление тесного сотрудничества с силовыми структурами для обеспечения безопасности граждан". По словам главы кабинета, палестинцам "следует взаимодействовать с ливанским государством в соответствии с его законами и нормами".

Столкновения между бойцами палестинского движения ФАТХ и членами экстремистской организации "Джунд аш-Шам" (запрещена в РФ) возобновились в Айн-эль-Хильве после достигнутого 8 сентября соглашения о прекращении огня. В ходе них стороны применяют стрелковое оружие и гранатометы. По сведениям медицинских источников, число убитых достигло четырех человек и свыше 50 человек получили ранения.

Сильные перестрелки парализовали жизнь Сайды - в городе закрыты госучреждения, школы, торговые центры, из-за снайперского огня затруднено движение по южной автостраде.

Предыдущее перемирие в лагере было объявлено 2 августа, тогда в ходе перестрелок погибли 13 человек, еще 65 получили ранения. Был нанесен материальный урон 400 постройкам, свыше 20 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в безопасные районы города Сайды.

В крупнейшем пристанище палестинцев в Ливане проживает около 100 тыс. человек. Всего в стране насчитывается 12 палестинских лагерей, которые пользуются внутренней автономией, общая численность беженцев оценивается в 450 тыс. человек.