Армия Китая отследила проход эсминцев США и Канады в Тайваньском проливе

Представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И отметил, что Пекин задействовал морские и воздушные силы для наблюдения и контроля за этим процессом

ШАНХАЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Самолеты ВВС и корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сопровождали проход эсминцев США и Канады в Тайваньском проливе. Об этом говорится в сообщении представителя Восточной зоны боевого командования НОАК старшего полковника Ши И, размещенном в субботу в ее официальном аккаунте в мессенджере WeChat.

Как указывается в сообщении, американский эсминец "Ральф Джонсон" и канадский эсминец "Оттава" 9 сентября прошли через Тайваньский пролив. "Восточная зона боевого командования НОАК задействовала морские и воздушные силы для наблюдения и контроля за всем процессом (прохода кораблей, прим. ТАСС), а также урегулирования ситуации в соответствии с законом", - сообщил Ши И, добавив, что вооруженные силы в регионе постоянно находятся в состоянии повышенной боеготовности.

Напряженность в регионе серьезно обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. С августа того же года Народно-освободительная армия Китая регулярно направляет в район Тайваня свои корабли и самолеты. Вслед за Пелоси на острове побывали несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.