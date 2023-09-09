СМИ: более 150 часов ушло на согласование формулировок G20 по конфликту на Украине

Как сообщила газета The Times of India, текст декларации основан "на подходе Нью-Дели" в отношении конфликта

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Представители стран G20 смогли окончательно согласовать формулировки по украинскому конфликту в тексте декларации после более 150 часов интенсивных переговоров. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на лиц, осведомленных о ходе дискуссий за закрытыми дверями.

"По полному тексту декларации, в том числе по российско-украинскому [вопросу], достигнут полный консенсус, - приводит издание слова одного из собеседников. - Есть согласие по всем вопросам". Текст документа основан "на подходе Нью-Дели" в отношении конфликта на Украине, сказал он.

Как отметил другой источник, это стало результатом трудных переговоров, отражающих большие разногласия между странами "Большой семерки", а также Россией и Китаем. "Это историческая сделка, все страны G20 согласились [c формулировками документа]", - добавил он. По свидетельству источников, переговоры на уровне шерп продолжались всю пятницу, но только рано утром в субботу удалось добиться какого-то прорыва.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что на саммите G20 удалось согласовать совместную декларацию и предложил лидерам стран принять документ.

Шерпа Индии в "двадцатке" Амитабх Кант подчеркнул, что в итоге удалось достичь консенсуса. Он сказал, что "[принята] историческая и новаторская декларация G20 со 100% консенсусом по всем вопросам развития и геополитики".

Саммит Группы двадцати проходит в Нью-Дели и продлится до 10 сентября. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.