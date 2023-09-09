Guardian: лесные пожары на Гавайях усилили желание жителей получить независимость от США

По информации газеты, активисты из числа коренных народов называют восстановление штата как самодостаточного островного государства "единственным способом сохранить их для своих детей и внуков"

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары в штате Гавайи усилили желание местных жителей получить независимость от США. Об этом сообщила в четверг газета The Guardian.

По ее информации, борьба коренных народов, проживающих в этом штате, приобрела новую остроту после лесных пожаров. Активисты из числа коренных народов называют восстановление Гавайев как самодостаточного островного государства "единственным способом сохранить их для своих детей и внуков". "Когда мы говорим о суверенитете, речь идет о буквальном физическом и духовном занятии пространства, из которого люди были насильно изгнаны", - приводит издание слова активистки Ноэлани Ахии.

Пожар уничтожил многие жилые дома и оставил без крыши тысячи жителей, уточняет издание. По словам члена окружного совета округа Западного Мауи Тамары Палтин, гавайские законодатели практически лишены возможности смягчить для населения последствия жилищного кризиса, который ударил больше всего по коренным народам. "Мы страна, оккупированная США", - добавила она.

Лесные пожары на Гавайях стали самыми разрушительными в США за последнее столетие. Губернатор штата Джош Грин сообщил, что ущерб от "крупнейшего стихийного бедствия" в его истории оценивается в $6 млрд.