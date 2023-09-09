9 сентября, 14:56
Cаммит G20

Премьер Британии назвал хорошими результаты саммита G20

По словам Риши Сунака, язык коммюнике был жестким

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал успешными результаты саммита Группы двадцати (G20), а язык итогового коммюнике по отношению к России жестким.

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"Это вторая "двадцатка", на которой я участвую, и изоляция России очевидна - президента [РФ Владимира] Путина здесь нет. В итоговом коммюнике использован очень жесткий язык по поводу нелегальной войны России на Украине", - заявил глава британского правительства в эфире телеканала Sky News.

"Как я сказал по пути сюда, я хотел обратить внимание на происходящий кризис с продовольствием. Не только в Великобритании, но и по всему миру, что негативно сказывается на миллионах уязвимых людей. Это чувство разделили другие лидеры за столом [переговоров], я говорил с ними об этом, эта тема поднималась. Это жесткий язык, отражающий влияние войны на цены на продовольствие и продовольственную безопасность и призывающий Россию вернуться в черноморскую зерновую инициативу, чтобы позволить экспорту осуществляться из этой части света и помочь накормить миллионы наиболее уязвимых людей. Коммюнике также признает принципы Устава ООН в отношении территориальной целостности, так что это хороший, сильный результат", - сообщил Сунак. 

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