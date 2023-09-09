Китай предоставит экстренную гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения Марокко

Государственное управление по развитию международного сотрудничества КНР выразило обеспокоенность в связи с жертвами и пострадавшими, а также материальным ущербом в результате стихии

ПЕКИН, 9 сентября. /ТАСС/. Китайские власти предоставят Марокко экстренную гуманитарную помощь в связи с мощным землетрясением, которое привело к многочисленным жертвам в этой стране. Об этом сообщило Государственное управление по развитию международного сотрудничества КНР.

"Мы выражаем соболезнования и обеспокоенность в связи с жертвами и пострадавшими, а также материальным ущербом в результате землетрясения, произошедшего в Марокко", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat.

В нем уточняется, что Пекин "готов предоставить марокканской стороне экстренную гуманитарную помощь с учетом потребностей пострадавших жителей".

Как проинформировало Общество Красного Креста Китая, оно направит Марокко денежные средства в размере $200 тыс. для предоставления гуманитарной помощи и содействия проведению спасательных операций. Эта некоммерческая организация пообещала, что "продолжит оказывать всю возможную поддержку".

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил марокканскому королю Мухаммеду VI соболезнования в связи с землетрясением. Китайский лидер выразил уверенность, что под руководством своего монарха Марокко сможет быстро ликвидировать последствия этого разрушительного стихийного бедствия.