FT: итоговая декларация саммита G20 стала ударом для Запада из-за формулировок по Украине

Согласно газете, документ продемонстрировал отсутствие мирового консенсуса по поддержке Киева

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Итоговая декларация проходящего в Индии саммита Группы двадцати (G20) стала ударом для западных стран, продемонстрировав отсутствие мирового консенсуса по поддержке Украины. С такой оценкой основного документа встречи выступила газета Financial Times (FT).

В статье обращается внимание на то, что единственное упоминание "войны на Украине" в документе сторонники Киева, такие как США и страны НАТО, изначально отвергали, так как оно, по их мнению, создает впечатление, что обе стороны одинаково виновны в происходящем. Однако именно в таком виде конфликт и назван в документе, пишет издание. Для сравнения FT напоминает о том, что в документе, принятом в ноябре 2022 года по итогам предыдущего саммита G20 в Индонезии, формулировка звучала как "агрессия Российской Федерации против Украины".

По информации неназванных западных дипломатов, на которых ссылается газета, критически важную роль в том, что был найден компромиссный язык, сыграл Китай, отказавшийся повторять прошлогоднюю формулировку. В 34-страничном документе лидеры G20 признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине среди членов сообщества, заметив, что "дипломатия и диалог имеют решающее значение".

Саммит Группы двадцати проходит в Нью-Дели и продлится до 10 сентября. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.