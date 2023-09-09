Yonhap: КНДР на параде ополчения показала замаскированные под грузовики с цементом РСЗО

По данным агентства, ведущую роль играли бойцы Рабоче-крестьянского красного ополчения, а не регулярная армия

СЕУЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Мобильные установки реактивной артиллерии, замаскированные под грузовики с цементом, были продемонстрированы в ходе парада в Пхеньяне по случаю 75-летия основания КНДР. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на запись торжественного марша, который начался в полночь в субботу по местному времени.

Ведущую роль в параде играли бойцы Рабоче-крестьянского красного ополчения (РККО), а не регулярная армия. С этим связана специфика участвовавшей техники: вместо межконтинентальных баллистических ракет по площади Ким Ир Сена проехала адаптированная под военные цели техника, которая изначально предназначена для экономических и производственных нужд.

В частности, были показаны мобильные установки реактивной артиллерии, замаскированные под грузовики, перевозящие мешки с цементом. Другие установки были встроены в грузовики, на контейнерах которых была надпись "Родниковая вода горы Рёнаксан". В машинах были вооруженные бойцы. СМИ КНДР назвали их "подразделением замаскированной реактивной артиллерии".

Радио "Голос Кореи" ранее сообщило, что вместе с механизированными частями Рабоче-крестьянского красного ополчения "по главной площади страны проехали мотоциклы, тракторы с противотанковыми ракетами, зенитные и реактивные орудия".

Народное ополчение КНДР является организованным боеготовым резервом вооруженных сил страны. В РККО состоят все мужчины в возрасте от 17 до 60 лет, не находящиеся на действительной военной службе, а также женщины в возрасте от 17 до 29 лет. По территориальному и производственному признаку в народной республике сформированы красногвардейские бригады, батальоны, роты и взводы. Ежегодно ополченцы РККО проходят 30-дневные военные сборы. Большая часть бойцов РККО вооружена стрелковым оружием и противотанковыми средствами ближнего боя.