Шольц заявил Пашиняну об обеспокоенности ФРГ ситуацией на армяно-азербайджанской границе

Правительство Германии настоятельно призывает отказаться от любых шагов военной эскалации, сообщил официальный представитель кабмина страны Штеффен Хебештрайт

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел в субботу телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, во время которого выразил "глубокую обеспокоенность постоянно усиливающейся в последние недели напряженностью" на границе Армении и Азербайджана, особенно перемещением там войск. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Правительство ФРГ настоятельно призывает отказаться от любых шагов военной эскалации. Прежде всего сейчас [по словам Шольца] необходимо достигнуть скорейшего взаимопонимания касательно снабжения гуманитарной помощью жителей Нагорного Карабаха, включая открытие Лачинского коридора", - отметил Хебештрайт.

"Конфликт между Арменией и Азербайджаном может быть урегулирован только дипломатическим путем - над достижением этой цели должны сейчас без промедления конструктивно работать все стороны", - заключил представитель правительства ФРГ.

В четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. В Баку отвергали его заявления. Также в четверг российские миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе в Нагорном Карабахе, пострадавших нет, ведется расследование.

В пятницу уже в Баку заявили, что Армения концентрирует на границе с Азербайджаном живую силу и военную технику. Как утверждают в МИД Азербайджана, Армения "открыто роет новые окопы, возводит укрепления". На фоне заявлений об обострении ситуации вокруг Нагорного Карабаха в Ереване объявили о проведении совместных учений с США.