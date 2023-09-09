В Киеве высказали недовольство декларацией саммита G20 по украинскому кризису

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Группе двадцати "нечем гордиться" в связи с формулировками итогового документа, касающимися конфликта

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. МИД Украины выразил недовольство тем, что итоговая декларация состоявшегося в Индии саммита Группы двадцати в части, касающейся украинского кризиса, не содержит антироссийских формулировок, угодных Киеву.

"G20 приняла итоговую декларацию. Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки", - написал официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.) В то же время он заявил, что Группе двадцати "нечем гордиться" в связи с формулировками итоговой декларации, касающимися конфликта на Украине.

Пресс-секретарь украинского МИД высказал недовольство тем, что представители Киева не были приглашены в Нью-Дели на саммит G20. "Участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию", - утверждает он.

Николенко опубликовал отрывок из текста итоговой декларации G20, в котором содержащиеся в нем формулировки зачеркнуты и заменены вариантами, угодными властям Киева. В частности, пресс-секретарь украинского МИД зачеркнул словосочетание "все страны" и заменил его на "Россия" в той части текста, где участники саммита призывают к соблюдению устава ООН и отказу от использования силы. Он также вычеркнул фразу, в которой участники саммита G20 констатируют существование разных точек зрения и оценок украинского кризиса. Вместо этого Николенко вписал фразу, согласно которой участники должны были "единогласно осудить" Россию, поддержав тем самым позицию Киева.