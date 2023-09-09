Шольц счел успехом итоговое заявление саммита G20 в Индии

Канцлер ФРГ назвал прогрессом принятие Африканского союза в члены Группы двадцати

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает успехом принятую на проходящем в Индии саммите Группы двадцати (G20) итоговую декларацию.

"У нас здесь было до сих пор очень успешное заседание G20", - сказал Шольц на пресс-конференции на полях встречи. "Успешное, потому что многого из того, что многие считали невозможным, удалось достигнуть", - добавил он. Канцлер назвал прогрессом принятие Африканского союза в члены Группы двадцати.

Кроме того, Шольц считает успехом то, что в декларации сказано о необходимости сохранения "территориальной целостности" всех стран.

Лидеры Группы двадцати признали различие взглядов и оценок по ситуации на Украине среди членов сообщества, говорится в итоговой декларации проходящей в Индии встречи. Лидеры G20 призвали все государства соблюдать принципы норм международного права, в том числе относительно суверенитета и территориальной целостности, а также отметили важность мирного разрешения конфликтов и диалога.

Саммит "двадцатки" в Нью-Дели продлится до 10 сентября. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии воглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.