9 сентября, 14:53
Cаммит G20

Шольц счел успехом итоговое заявление саммита G20 в Индии

AP Photo/ Manish Swarup
Канцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo/ Manish Swarup

Канцлер ФРГ назвал прогрессом принятие Африканского союза в члены Группы двадцати

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает успехом принятую на проходящем в Индии саммите Группы двадцати (G20) итоговую декларацию.

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"У нас здесь было до сих пор очень успешное заседание G20", - сказал Шольц на пресс-конференции на полях встречи. "Успешное, потому что многого из того, что многие считали невозможным, удалось достигнуть", - добавил он. Канцлер назвал прогрессом принятие Африканского союза в члены Группы двадцати.

Кроме того, Шольц считает успехом то, что в декларации сказано о необходимости сохранения "территориальной целостности" всех стран.

Лидеры Группы двадцати признали различие взглядов и оценок по ситуации на Украине среди членов сообщества, говорится в итоговой декларации проходящей в Индии встречи. Лидеры G20 призвали все государства соблюдать принципы норм международного права, в том числе относительно суверенитета и территориальной целостности, а также отметили важность мирного разрешения конфликтов и диалога.

Саммит "двадцатки" в Нью-Дели продлится до 10 сентября. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии воглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

Теги:
ГерманияСаммит G20Шольц, Олаф
© Информационное агентство ТАСС
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