Участники конференции в Нидерландах призвали к мирному урегулированию кризиса на Украине

Один из организаторов и глава Ассоциации свободных журналистов Сандер Компагнер отметил, что Запад играет важную роль в эскалации конфликта

ГААГА, 9 сентября. /ТАСС/. Мирное урегулирование конфликта на Украине и прекращение поставок вооружения стали одними из главных тем на конференции в Дрибергене. Мероприятие собрало сотни человек и, как отметил в беседе с ТАСС один из организаторов и глава Ассоциации свободных журналистов Сандер Компагнер, показало, что пацифистские настроения в Нидерландах приобретают все большую популярность.

"Конфликт на Украине является одним из самых печальных событий, происходящих сейчас, - отметил он. - Это сумасшествие должно остановиться. Гибнет огромное число людей с обеих сторон. А Запад, в том числе Нидерланды, играет важную роль в эскалации. Поставки оружия Украине ведут к затягиванию конфликта, [всё] большему числу жертв и отдалению перспектив мира".

"Не думаю, что у нас есть готовое решение, чтобы остановить конфликт, но я знаю, что мы хотим мира и мы хотим повлиять на мнение в Нидерландах по этому вопросу", - подчеркнул Компагнер.

Активист напомнил, что ранее в Нидерландах были очень сильные пацифистские движения, однако сейчас они не так активны. Он считает, что пацифистские настроения снова приобретают популярность, о чем свидетельствует уже посещаемость мероприятия - все места в зале были заняты, а некоторым людям даже пришлось стоять. "Я не ожидаю многого от голландского руководства, но я думаю, что голландцы хотят мира и не хотят войны, - подчеркнул Компагнер. - Мы должны прекратить промывание мозгов и программирование, которое осуществляется через СМИ".

Организаторами мероприятия выступили Ассоциация свободных журналистов, фонд "11 сентября" и издание "Здравый смысл". В ходе выступлений спикеров, пленарных сессий и тематических столов, помимо Украины, поднималось и множество других тем, в том числе здравоохранение, права человека, переход к новой финансово-расчетной системе, проблемы фермеров, экология и изменение климата. Одной из своих главных целей организаторы видят создание сильного неопацифистского движения в Нидерландах.