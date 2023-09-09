ЕС надеется, что Китай сыграет позитивную роль в достижении мира на Украине

КНР предстоит сыграть ключевую роль в общих усилиях по поиску решений глобальных проблем, отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Евросоюз надеется, что Китай сыграет позитивную роль в достижении мира на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи на полях саммита G20 с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"Что касается войны, то мы надеемся, что Китай сыграет позитивную роль в достижении справедливого и устойчивого мира на Украине", - сказала она.

По словам главы Еврокомиссии, она провела откровенный обмен мнениями с премьером Госсовета. "Китаю предстоит сыграть ключевую роль в общих усилиях по поиску решений глобальных проблем", - добавила она, уточнив, что в их числе изменение климата и глобальное влияние СВО.