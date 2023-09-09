Саудовская Аравия анонсировала создание транспортного коридора между Индией и Европой

Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман пояснил, что проект предполагает строительство разветвленной сети железных дорог между ближневосточными странами и развитие портовой инфраструктуры

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании, который предполагает создание транспортно-экономического коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими странами.

"Я рад, что сегодня <...> у нас будет возможность подписать меморандум о взаимопонимании, нацеленный на реализацию проекта экономического коридора между Индией, Ближним Востоком и Европой", - заявил бен Сальман на очередной сессии саммита G20, который проходит в Нью-Дели.

По словам наследного принца, проект предполагает строительство разветвленной сети железных дорог между ближневосточными странами и развитие портовой инфраструктуры. За счет этого участники проекта рассчитывают увеличить пропускную способность маршрутов перевозки экспортных и транзитных грузов. "Проект будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры, частью которой станут железные дороги и морские порты, что позволит увеличить товарооборот между заинтересованными сторонами благодаря повышению пропускной способности грузовых маршрутов", - отметил он.

Кроме того, участники проекта планируют построить сеть трубопроводов для транспортировки водорода, а также создать систему кабелей для передачи данных и электроэнергии. Как подчеркнул бен Сальман, транспортный коридор позволит обеспечить устойчивость глобальных цепочек поставок энергоресурсов.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Индия, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев обсуждают возможность строительства железных дорог и портов, которые станут частью единого транспортного коридора. Как отмечает агентство, Вашингтон продемонстрировал заинтересованность в проекте, поскольку он может быть противопоставлен китайской инициативе "Один пояс - один путь".