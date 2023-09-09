МИД Азербайджана обвинил Армению в обострении ситуации в Карабахе

В дипведомстве заявили, что Ереван грубо вмешивается во внутренние дела государства

БАКУ, 9 сентября. /ТАСС/. Армения и подконтрольное ей руководство Карабаха не заинтересованы в мирном урегулировании, они выбрали путь обострения ситуации и провокаций. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, распространенном в связи с избранием президента непризнанного Нагорного Карабаха.

"Армения и созданный ею так называемый режим, предпринимающий шаги для сохранения статус-кво, продолжения оккупационной политики, совсем не заинтересованы в мирном процессе и, наоборот, пошли по пути провокаций и обострения ситуации", - говорится в заявлении.

В МИД республики напомнили, что единственным легитимным фундаментом выражения политической воли в стране являются законы и Конституция Азербайджана.

"Армения грубо вмешивается во внутренние дела нашей страны. Азербайджанская Республика будет решительно пресекать угрозы своему суверенитету и территориальной целостности в пределах международно признанных границ", - подчеркнули в МИД Азербайджана, отметив, что единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочное и полное выведение армянских вооруженных сил из Карабаха, а также "роспуск так называемого режима".

В субботу парламент непризнанного Нагорного Карабаха избрал нового президента. Им стал единственный кандидат Самвел Шахраманян.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха еще с 1988 года В сентябре 2020 года в регионе в очередной раз развернулись активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. В регион были введены российские миротворцы, которые обеспечивают работу гуманитарных коридоров. 17 мая 2023 г. на саммите Совета Европы в Рейкьявике Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана в его границах, куда входит и Нагорный Карабах.